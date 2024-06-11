Мужчина, убитый и расчлененный собственным сыном в Петербурге, хотел увезти его в домой в Подмосковье

Известны новые детали трагедии, случившейся в Петербурге.

Мужчина, жестоко расправившийся со своим отцом, является уроженцем Подмосковья. В Санкт-Петербург он уехал, чтобы скрыться от родственников, которые хотели помочь ему избавиться от наркотической зависимости.

По имеющимся данным, убийца ранее уже привлекался к уголовной ответственности и состоял на учете у психиатра. Вероятно, устав от тотального контроля, мужчина уехал в Северную столицу.

Все это время уроженца Подмосковья искал отец и когда нашел, отправился за ним. Однако возвращаться обратно мужчина не хотел, из-за чего между родственниками вспыхнул конфликт, обернувшийся гибелью пенсионера. Сын убил его топором, выяснила «Фонтанка».

Чтобы задержать мужчину, полицейским пришлось применить табельное оружие. После убийства уроженец Подмосковья набросился на пенсионерку у парадной и сотрудников скорой, прибывших на помощь женщине.