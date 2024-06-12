Финские власти выявили «потенциально опасную» недвижимость россиян

Автор: Анастасия Щербакова
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В Финляндии опасаются, что иностранцы могут использовать недвижимость «для осуществления диверсионной деятельности».

В Финляндии местные власти составили перечень недвижимости, принадлежащей россиянам и расположенной вблизи критически важных объектов инфраструктуры.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на премьер-министра страны Петтери Орпо, сделано это было из-за опасений, что эта недвижимость «может быть использована для осуществления диверсионной деятельности, либо в качестве плацдарма для проведения более крупной операции».

При этом премьер Финляндии не уточнил, что дальше планируется делать с информацией о недвижимости россиян в стране.

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