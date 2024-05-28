ФСБ: миграционный кризис на границе Финляндии и России вызвали Хельсинки

Об этом заявил глава погранслужбы силового ведомства.

Вина за миграционный кризис, возникший на границе Финляндии и России, лежит на Хельсинки. Об этом 28 мая заявил первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Дело в том, что Финляндия через СМИ заявляла о готовности принять иностранцев, пытавшихся попасть в страну через Россию. В том числе и тех, кто пересекали границу незаконно.

Данные публикации стимулировали увеличение потока иностранных граждан, прежде всего выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии — заявил Кулишов.