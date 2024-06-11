Отдых во Владивостоке набирает популярность среди жителей Петербурга и Ленобласти

Жители Петербурга и Ленобласти по итогам 2023 года вошли в десятку самых активных путешественников, выбирающих Приморский край, сообщили в цифровой экосистеме МТС. По данным исследования, сформированного на основе Big Data, 2% от всех путешествий во Владивосток в 2023 году совершили петербуржцы, а прирост поездок из Северной столицы в Приморский край составил 11%.

Кроме Петербурга в регион активно приезжают жители Хабаровского края (доля от всех поездок в Приморье – 36%), Амурской области (12%), Москвы (8%), Якутии (6%), Сахалинской области (5%), Камчатки, Забайкальского края (по 3% на оба региона), Новосибирска и Еврейской АО – по 2%. Аналитики подчеркивают, Приморье становится главным туристическим направлением Дальнего Востока: количество поездок туда не из регионов ДВФО выросло на 12%. Спрос на бронирования отелей во Владивостоке за год увеличился на 42%.

Чаще всего соотечественники отправляются на побережье Японского моря с июня по сентябрь, 20% – доля Приморья от всех поездок на Дальний Восток. В этом летнем сезоне туристы планируют провести во Владивостоке в основном 5 дней, средний чек за одну ночь составляет 5 200 рублей, добавляют аналитики. Почти половина путешественников выбирает отели для размещения в путешествии, 21% – хостелы, 20% – мини-отели, только 10% соотечественников предпочитают остановиться в апартаментах и апарт-отелях.

К слову, редакция ivbg.ru обратила внимание, что на днях сети появились комментарии туристов о том, что пользователям стал доступен бесплатный гастрономический путеводитель по дальневосточной кухне.

С этой информацией мы обратились к специалистам МТС, и те подтвердили: такой сервис существует и доступен для абонентов всех операторов бесплатно. Как уточнили собеседники, путеводитель охватывает около 70 местных заведений разной ценовой категории и тематики: от ресторанов с морепродуктами и специализирующихся на дарах тайги до кофеен и пит-стопов для автопутешественников.