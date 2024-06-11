24 новых автобуса вышли на маршруты в Гатчине

В Гатчине Ленобласти 24 новых автобуса вышли на маршруты.

Новые автобусы работают на маршрутах №№107, 522, 523, 525, 530, 534, 535, 536, 538. До конца июля автопарк Гатчины пополнит еще 64 машины.

В пресс-службе регионального комитета по транспорту добавили, что новые «Волгабасы» имеют ряд преимуществ: соответствуют современным стандартам, работают на сжатом природном газе и оснащены прогрессивным оборудованием.