24 новых автобуса вышли на маршруты в Гатчине

В Гатчине Ленобласти 24 новых автобуса вышли на маршруты.
Новые автобусы работают на маршрутах №№107, 522, 523, 525, 530, 534, 535, 536, 538. До конца июля автопарк Гатчины пополнит еще 64 машины.
В пресс-службе регионального комитета по транспорту добавили, что новые «Волгабасы» имеют ряд преимуществ: соответствуют современным стандартам, работают на сжатом природном газе и оснащены прогрессивным оборудованием.
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31.05.2024 249