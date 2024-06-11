Сергей Перминов: Торгово-экономический и инфраструктурный потенциал Ленобласти привлекает внимание стран БРИКС

Порты в Ленобласти переориентируют на рынки дружественных стран, поскольку 47-й регион представляет огромный потенциал как для инвестиций из стран БРИКС, так и для экспорта продукции на восточные рынки.

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов в беседе с Online47 рассказал, какие перспективы откроют новые направления для Ленобласти.

«Геополитическая ситуация в мире, давление, которое Запад оказывает как на Россию, так и на другие не желающие терять свой суверенитет страны, привели к трансформации торговых потоков. Глобализация в ее прежнем формате фактически завершилась, так как атлантические элиты стали рассматривать ее как инструмент политической борьбы», — отметил сенатор.

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Сергей Перминов добавил, что санкции, которые обрушились на нашу страну, не смог ли сокрушить российскую экономику. При этом, он стимулировал ряд объективных процессов, которые призваны обеспечивать ее устойчивость и динамичное развитие. В частности, переориентация на рынки, где действуют правила экономики, а не произвол президентской администрации в Вашингтоне.