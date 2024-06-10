Порты в Ленобласти переориентируют на рынки дружественных стран

Ленобласть планирует привлечь экспертов для разработки перспективных программ развития логистики в регионе.
По словам президента Национального координационного центра международного делового сотрудничества (НКЦ) Кирилла Бабаева, Ленинградская область представляет огромный потенциал как для инвестиций из стран БРИКС и других дружественных государств, так и для экспорта продукции на восточные рынки.
В эти выходные в Петербурге завершился ПМЭФ-2024. За четыре дня в мероприятиях форума приняли участие 21,3 тыс. участников из 139 стран. Было заключено 982 соглашения на общую сумму 6,4 трлн рублей. Ленинградская область подписала 35 соглашений на общую сумму 100 млрд рублей.
Огромный экран Г-образной формы стенда правительства Ленобласти на ПМЭФ был посвящен системе сопровождения инвестиционных проектов «Зеленый коридор для инвестора». Навигатор выпустили для ПМЭФ-2024. По ссылке собраны все ответы на главный вопрос.
Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.