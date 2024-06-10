Порты в Ленобласти переориентируют на рынки дружественных стран

Ленобласть планирует привлечь экспертов для разработки перспективных программ развития логистики в регионе.

«Грузопоток портов Ленобласти был исторически ориентирован на Европу. Сейчас мы видим совсем иную картину. Плюс происходит переориентация даже несанкционных грузов на рынки дружественных стран. Эти изменения сопровождаются достаточно серьёзными вложениями, которые нужны для строительства новой инфраструктуры как у нас, так и в принимающих странах», — отметил председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов.

По словам президента Национального координационного центра международного делового сотрудничества (НКЦ) Кирилла Бабаева, Ленинградская область представляет огромный потенциал как для инвестиций из стран БРИКС и других дружественных государств, так и для экспорта продукции на восточные рынки.

Вам будет интересно В расширение Морского порта в Усть-Луге вложат почти 50 млрд рублей 2-ю и 3-ю очереди терминала по перевалке контейнерных и навалочных грузов построят к 2033 году. Свои подписи под соглашением, согласно которому... 06.06.2024 124

В эти выходные в Петербурге завершился ПМЭФ-2024. За четыре дня в мероприятиях форума приняли участие 21,3 тыс. участников из 139 стран. Было заключено 982 соглашения на общую сумму 6,4 трлн рублей. Ленинградская область подписала 35 соглашений на общую сумму 100 млрд рублей.

Огромный экран Г-образной формы стенда правительства Ленобласти на ПМЭФ был посвящен системе сопровождения инвестиционных проектов «Зеленый коридор для инвестора». Навигатор выпустили для ПМЭФ-2024. По ссылке собраны все ответы на главный вопрос.

Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.