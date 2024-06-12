В Думу внесен законопроект о запрете родным госслужащих иметь заграничные счета

Авторы инициативы считают, что отсутствие такого запрета в законодательстве позволяет госслужащим использовать свое должностное положение для личных целей, которые не соответствуют государственным интересам.

Белгородская областная Дума внесла в Госдуму РФ законопроект, запрещающий родным госслужащих иметь заграничные счета. Документ появился в электронной базе парламента.

Проект федерального закона разработан в целях повышения эффективности борьбы с коррупционными проявлениями посредством установления запрета супругам и несовершеннолетним детям лиц, занимающих должности федеральной государственной службы, <…> открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, — указано в документе.