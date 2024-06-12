Центр Петербурга начнут перекрывать для самокатчиков на время крупных событий

Первое такое ограничение будет введено уже 17 июня.

Как сообщает пресс-служба Смольного, движение на электросамокатах будет запрещено в восьми районах Петербурга (Адмиралтейском, Василеостровском, Кронштадтском, Московском, Петроградском, Петродворцовом, Пушкинском и Центральном) с 12:00 17 июня до полуночи 23 июня. Это связано с проведением Международного Военно-морского салона «Флот-2024».

Также ограничения будут действовать и во время XII Петербургского международного юридического форума. Он пройдет с 26 по 28 июня.

Кроме того, запрет на использование электросамокатов в центре города будет вводиться и во время проведения традиционного праздника «Алые паруса» 28-29 июня. Он коснется территорий Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов.