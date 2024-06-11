Алексей Брицун вручил грамоту о имени главы ДНР предпринимателю из Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Алексей Брицун/ Телеграм

Как отметил советник губернатора Ленобласти, Владимир Беляков оказывает поддержку не только Енакиево, но и Донецкой Народной Республике.

Советник губернатора Ленобласти Алексей Брицун вручил диплом от имени главы Донецкой Народной Республики предпринимателю из 47-го региона, руководителю предприятия «Ленгазспецстрой» Владимиру Белякову за вклад в восстановление города Енакиево и ДНР в целом.

Владимир Анатольевич — один из первых руководителей предприятий Ленинградской области, который откликнулся на призыв Губернатора Александра Дрозденко и, начиная с первых дней, оказывает поддержку как подшефному Енакиево, так и в целом ДНР. Работаем вместе, — рассказал Алексей Брицун.
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