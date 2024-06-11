Алексей Брицун вручил грамоту о имени главы ДНР предпринимателю из Ленобласти

Как отметил советник губернатора Ленобласти, Владимир Беляков оказывает поддержку не только Енакиево, но и Донецкой Народной Республике.

Советник губернатора Ленобласти Алексей Брицун вручил диплом от имени главы Донецкой Народной Республики предпринимателю из 47-го региона, руководителю предприятия «Ленгазспецстрой» Владимиру Белякову за вклад в восстановление города Енакиево и ДНР в целом.