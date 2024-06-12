С заявлением в полицию обратился сын пожилого мужчины.

В Санкт-Петербурге сиделка, присматривавшая за 85-летним пенсионером, обогатилась на 273 тысячи рублей. Женщина заполучила доступ к телефону пожилого мужчины и систематически делала с него переводы себе на карту.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти, с заявлением о краже в полицию обратился сын обманутого пенсионера. Сейчас сиделка уже задержана. В отношении женщины завели уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Полиция устанавливает иные эпизоды противоправной деятельности задержанной, — указано в сообщении.