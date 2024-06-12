В МИД РФ назвали «утками» сообщения о восстановлении дипотношений России и Грузии

В дипведомстве считают бессмысленным комментировать фейки, распространяемые оппозиционными СМИ.
В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что информация о восстановлении дипломатических отношений между Россией и Грузией очередная «утка». В дипведомстве отказались от подробного комментария, поскольку эти сообщения намеренно распространяются оппозиционными СМИ.
Ранее ряд источников утверждали, что Грузия и Россия намерены восстановить дипотношения с Россией. Указывалось, что началась работа по запуску посольства страны в Москве.
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26.05.2024 178