Россияне смогут сами продавать заложенное по ипотеке имущество

Автор: Гузель Галимова
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам самим продавать заложенное в банке имущество по ипотеке. Соответствующий документ был размещен на портале правовых актов.

Закон позволяет самостоятельно реализовывать заложенное имущество, если ипотечный кредит был взят не в предпринимательских целях. При одобрении заявления кредитная организация в течение 10 рабочих дней согласует процедуру и рассчитает минимальную стоимость продажи. Денежные средства после сделки поступят банку, а после заемщику.

До этого момента по закону гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, мог продать его только через публичные торги или аукцион.

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