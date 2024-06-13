В Госдуму внесут законопроект о запрете выплачивать на руки зарплату меньше МРОТ

В Госдуму внесут законопроект, запрещающий выплачивать на руки работникам зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс России.

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В пояснительной записке к проекту отмечается, что фактически выплачиваемая на руки сотруднику сумма сегодня может быть меньше МРОТ из-за удержания работодателем налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из начисленного заработка. Кроме того, зарплата может быть ниже в том случае, когда сотрудник берет отпуск или больничный.

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Добавляется, что закон направлен на то, чтобы соблюдать право граждан на вознаграждение за труд без дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ.