Росстат: прирост зарплат в РФ составил почти 13%

Автор: Анастасия Щербакова
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За март доходы россиян выросли на 2,1%, в годовом выражении увеличение зарплат составило 12,9%

Согласно данным Росстата, в марте средняя заработная плата россиян выросла на 2,1%. В годовом выражении прирост составил 12,9%.

Из доклада ведомства следует, что средняя зарплата в стране в марте составила 87 740 рублей. Это на 21,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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06.06.2024 81
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