Петербуржцев предупредили о нашествии опасных слизней, пожирающих урожаи и переносящих паразитов

Ранее эти моллюски были обнаружены в Москве, а теперь они добрались и до Петербурга.

Росприроднадзор предупредил об испанских слизнях, которых все чаще можно заметить в европейской части России. Теперь эти моллюски есть и в Петербурге.

Специалисты ведомства отмечают, что испанские слизни — инвазивный вид. Эти моллюски вытесняют местного сетчатого слизня и представляют угрозу не только урожаям, но и здоровью человека.

Трогать таких слизней не рекомендуется руками, так как могут переносить личинки паразитов и инфекции. Моллюск всеяден, но не ядовит. В жару слизней становится меньше, а вот влажная погода и дожди увеличивают шансы встречи с необычным моллюском, — предупредили в Росприроднадзоре.