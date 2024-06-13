ЦБ рассматривает повышение ключевой ставки до 18 %

Об этом сообщил 13 июня глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. На июльском заседании ЦБ рассмотрит предложения повысить ставку на 100 и 200 базисных пунктов – до 17 % и 18 %.
Кирилл Тремасов пояснил, что к июльскому заседанию будет «полная статистика и за май, и за июнь», чтобы принять «обоснованное, взвешенное решение». Следующее заседание совета директоров Банка России намечено на 26 июля 2024 года.
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07.08.2023 2673