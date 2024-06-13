МОК назвал города, в которых пройдут Олимпиады в 2030 и 2034 годах

Олимпийский комитет уже начала подготовку к ОИ, которые состоятся в течение следующих 10 лет.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выбрал места проведения Олимпийских игр 2030 и 2034 годов.

Как сообщил глава комиссии МОК по будущим Олимпиадам Карл Штосс, исполком Международного олимпийского комитета одобрил французские Альпы в качестве места проведения Олимпийских игр 2030 года.

При этом Игры 2034 года будут принимать Солт-Лейк-Сити в США. Окончательное решение по местам проведения Олимпиад 2030 и 2034 годов будет принято всеми членами МОК на 142-й сессии организации, которая пройдет в Париже с 22 по 24 июля.