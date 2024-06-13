В Выборгском районе 14 июня будут греметь взрывы

Местных жителей просят сохранять спокойствие.
МЧС сообщает о продолжающейся в Выборгском районе разработке карьеров. В последний день этой рабочей недели будут раздаваться взрывы.
Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что в Выборгском районе 14 июня будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие, — указано в сообщении.
Вам будет интересно
До конца недели характер погоды в регионах будет меняться мало. Потепление в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоит ждать только на следующей...
13.06.2024 16