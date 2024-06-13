Песков: Россия готовит ответ на санкции США

Автор: Анастасия Щербакова
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Что именно будет предпринимать РФ после принятого Америкой пакета антироссийских санкций, представитель Кремля не уточнил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль продумывает ответные меры после введенных США санкций против российских компаний и физлиц. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с «Известиями».

Мы думаем над действиями, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам, — сказал официальный представитель Кремля.
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13.06.2024 31
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