Песков: Россия готовит ответ на санкции США

Что именно будет предпринимать РФ после принятого Америкой пакета антироссийских санкций, представитель Кремля не уточнил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль продумывает ответные меры после введенных США санкций против российских компаний и физлиц. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с «Известиями».

Мы думаем над действиями, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам, — сказал официальный представитель Кремля.