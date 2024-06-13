В Ленобласти продолжаются масштабные дорожные работы

Они охватывают сразу несколько районов Ленинградской области. Один из них — Приозерский, где активно ведется работа по обновлению трассы, ведущей к популярным горнолыжным курортам в Коробицыно.

В Ленинградской области продолжается масштабная проверка ремонтных работ на региональных дорогах. В инспекциях участвуют руководство «Ленавтодора», местные жители и активисты. Основное внимание уделяется темпам выполнения и качеству работ, а также обеспечению безопасности движения.

Так, на трассе между Мичуринским и Коробицыно в Приозерском районе полностью срезано изношенное покрытие и идет укладка чернового слоя асфальта. Всего на этом участке меняется чуть более 8 километров дорожного полотна. Для обеспечения безопасности здесь организовано реверсивное движение. Ремонт здесь осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и будет завершен к июлю.

Тем временем в Выборгском районе дорожники приступили к укладке нового покрытия на участке между Репино и Симагино через поселок Ленинское. Это еще около 8 километров трассы, которая обновляется полностью.

Также во Всеволожском районе на Староприозерском шоссе между Елизаветинкой и выездом на Новоприозерское шоссе техника продолжает снимать старое покрытие. Сразу после этого начнется укладка нового асфальта, все работы займут около месяца на участке протяженностью около 10 километров.