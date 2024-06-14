На станции метро «Горный институт» появились четыре эскалатора

Специалисты установили четыре эскалатора на строящейся станции метро «Горный институт», которая будет одной из самых глубоких в Санкт-Петербурге.
Помимо этого, метростроители занимаются отделкой вестибюля. Технические испытания пройдут летом 2024 года, сообщает «Патрульный Петербурга».
Отделочные работы проводятся на глубине 70 метров. Строители работают при температуре около +10 °C и 100-процентной влажности. Специалисты провели работы по облицовке тоннелей и путевых стен на 95 %. Этап строительства находится на финальной стадии. Площадь работы составила сотни квадратных метров.
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19.08.2022 2600