На станции метро «Горный институт» появились четыре эскалатора

Специалисты установили четыре эскалатора на строящейся станции метро «Горный институт», которая будет одной из самых глубоких в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, метростроители занимаются отделкой вестибюля. Технические испытания пройдут летом 2024 года, сообщает «Патрульный Петербурга».

Отделочные работы проводятся на глубине 70 метров. Строители работают при температуре около +10 °C и 100-процентной влажности. Специалисты провели работы по облицовке тоннелей и путевых стен на 95 %. Этап строительства находится на финальной стадии. Площадь работы составила сотни квадратных метров.