Ревнивец из Гатчины избил свою невесту до смерти

В полицию Гатчины 13 июня поступило сообщение от 35-летнего местного жителя. Мужчина признался, что убил свою 43-летнюю невесту в квартире дома на улице Хохлова.

На месте полицейские обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Она стояла на коленях, повиснув на локтях на краю ванны. Подозреваемого задержали. Он рассказал, что планировал заключить брак с погибшей. Однако последние два дня пара ссорилась на почве ревности.

А 13 июня они вместе распивали спиртное. Во время застолья мужчина несколько раз ударил невесту кулаком по лицу и ногами в область живота, оставил избитую в коридоре и ушел спать. Проснувшись, мужчина услышал, как его невеста хрипит. Он решил унести ее в ванну, чтобы освежить и смыть следы крови.

Когда мужчина взял женщину на руки, то заметил, что она не подает признаков жизни. И сразу же вызвал полицию. Заведено уголовное дело.