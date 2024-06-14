Ревнивец из Гатчины избил свою невесту до смерти

Автор: Сергей Агутин
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Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Гатчины 13 июня поступило сообщение от 35-летнего местного жителя. Мужчина признался, что убил свою 43-летнюю невесту в квартире дома на улице Хохлова.

На месте полицейские обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Она стояла на коленях, повиснув на локтях на краю ванны. Подозреваемого задержали. Он рассказал, что планировал заключить брак с погибшей. Однако последние два дня пара ссорилась на почве ревности.

А 13 июня они вместе распивали спиртное. Во время застолья мужчина несколько раз ударил невесту кулаком по лицу и ногами в область живота, оставил избитую в коридоре и ушел спать. Проснувшись, мужчина услышал, как его невеста хрипит. Он решил унести ее в ванну, чтобы освежить и смыть следы крови.

Когда мужчина взял женщину на руки, то заметил, что она не подает признаков жизни. И сразу же вызвал полицию. Заведено уголовное дело.

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23.06.2022 2967
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