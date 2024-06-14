Правительство России расширило границы морского порта Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти для его развития и создания новых перевалочных мощностей.
Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Границы порта расширили за счет дополнительных территорий и участков акватории. Здесь построят объекты инфраструктуры для работы универсального морского терминала мощностью 13 млн тонн грузов в год. В их числе — дополнительная якорная стоянка для расширения обслуживания судов и повышения безопасность судоходства и иные объекты.
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