Змея укусила мужчину в Волховском районе. Он в реанимации

В полицию Волховского района 13 июня около 20:00 сообщили о госпитализации укушенного змеей. Предварительно известно, что 30-летний пострадавший обратился за медицинской помощью самостоятельно.
Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Предполагается, что змея укусила его на территории предприятия, где он работает.
Пациент поступил в реанимацию. Ему оказывается вся необходимая помощь.
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30.06.2022 3769