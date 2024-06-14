Змея укусила мужчину в Волховском районе. Он в реанимации

В полицию Волховского района 13 июня около 20:00 сообщили о госпитализации укушенного змеей. Предварительно известно, что 30-летний пострадавший обратился за медицинской помощью самостоятельно.

Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Предполагается, что змея укусила его на территории предприятия, где он работает.

Пациент поступил в реанимацию. Ему оказывается вся необходимая помощь.