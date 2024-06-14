Ушедшая из России Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки

Американский производитель напитков Coca-Cola Company в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые в 2022 году вывел с российского рынка.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на базу ведомства.

Как отмечает издание, товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг – для безалкогольных и алкогольных напитков, газировки.

Напомним, в марте 2022 года Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России. В июне того же года стало известно об остановке производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России.