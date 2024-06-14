Один человек погиб в ДТП на трассе «Нарва» — фото

Смертельное ДТП произошло утром 14 июня на 50-м километре трассы «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти, на съезде в деревню Витино столкнулись Lada Priora и Lada Granta. 86-летний водитель Priora от полученных травм скончался на месте. Прибывшие на место спасатели деблокировали погибшего из машины.

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