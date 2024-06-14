Видео: в Благовещенске автомобиль влетел в толпу пешеходов, есть погибшие

В Благовещенске Амурской области пьяный 59-летний мужчина за рулем минивэна влетел в толпу людей на тротуаре.
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Погибли три человека — мальчики 14 и 15 лет, а также 49-летняя женщина. Шесть человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии, сообщил мэр города Олег Имамеев.
Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ.
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