Видео: в Благовещенске автомобиль влетел в толпу пешеходов, есть погибшие

Автор: Гузель Галимова
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В Благовещенске Амурской области пьяный 59-летний мужчина за рулем минивэна влетел в толпу людей на тротуаре.

Видео: Мэш

Погибли три человека — мальчики 14 и 15 лет, а также 49-летняя женщина. Шесть человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии, сообщил мэр города Олег Имамеев.

Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ.

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10.06.2024 159
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