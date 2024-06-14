28 команд и 210 райдеров будут бороться за подиум на главной трассе «Игоры Драйв» в Приозерском районе

29 и 30 июня на трассе автодрома «Игора Драйв» пройдет праздник «Мото Драйв», где развернутся одни из самых зрелищных соревнований страны по шоссейно-кольцевым гонкам «Моторинг».

Всего в соревнованиях примут участие 28 команд и 210 райдеров. Все они будут бороться за подиум в классах Superbike и Supersport.

В субботу, 29 июня, на трассе мотокросса с искусственными препятствиями опытные и начинающие спортсмены продемонстрируют свое мастерство в двух зачетных классах – «турист» и «турист-про». В воскресенье состоится динамичная гонка 5 на 5.

Для зрителей «Мото Драйв» будет организован мастер-класс по эндуро и трюковое шоу «Стантрайдинг». Также всех участников мероприятия ждет музыкальный подарок – выступление групп «The Kitchers», «Круто Band», «Marlyn Band».

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Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».