Немецкая полиция на чемпионате Европы по футболу 2024 года будет более лояльна к тем английским фанатам, которые предпочтут наркотики алкоголю.

Об этом Daily Mail сообщил представитель правоохранительных органов Гельзенкирхена. Полицейский призвал англичан курить растительный наркотик вместо употребления спиртных напитков.

По мнению немецких полицейских, алкоголь делает людей агрессивными. А предложенная альтернатива расслабляет.