Работавший возле Крыма беспилотник США подал сигнал аварии

Американский беспилотник MQ-4C Triton, производивший разведку побережья Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на военно-морскую базу НАТО Сигонелла на Сицилии, сообщает РИА «Новости».
Согласно треку, после разведывательного полета над Черным морем возле Крыма беспилотник взял курс на базу в Италии. На подлете он подал через транспондер код 7700, который по стандарту ИКАО означает аварийную ситуацию на борту.
MQ-4C Triton – разведывательный беспилотник большой дальности, разработанный для ВМС США на базе стратегического беспилотника RQ-4 Global Hawk.
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