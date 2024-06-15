Вандалы уничтожили остановку общественного транспорта в Гатчине

Неизвестные в Гатчине 13 июня разгромили павильон ожидания общественного транспорта на улице Матвеева. Сумма ущерба составила 450 тысяч рублей.

Специалист МБУ «УБДХ» установил, что из-за повреждений павильон не подлежит ремонту и восстановлению. Остановку решено демонтировать.

Управление намерено направить заявление в правоохранительные органы для поиска виновных и возмещения ущерба.