Вандалы уничтожили остановку общественного транспорта в Гатчине

Неизвестные в Гатчине 13 июня разгромили павильон ожидания общественного транспорта на улице Матвеева. Сумма ущерба составила 450 тысяч рублей.
Специалист МБУ «УБДХ» установил, что из-за повреждений павильон не подлежит ремонту и восстановлению. Остановку решено демонтировать.
Управление намерено направить заявление в правоохранительные органы для поиска виновных и возмещения ущерба.
Вам будет интересно
Уровень общей раскрываемости преступлений в Ленинградской области вырос с 38,5 % в 2022 до 46,5 % в 2023 году. Число раскрытых...
12.01.2024 1288