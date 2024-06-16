С 1 июля пять категорий россиян освободят от комиссий при оплате ЖКХ

Автор: Гузель Галимова
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Некоторые категории россиян с 1 июля будут освобождены от банковских комиссий при оплате ЖКХ.

Россия, Санкт-Петербург. Деньги.
Фото: baltphoto.ru

Речь идет о пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, гражданах старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи, а также о членах семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

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Перечисленные категории граждан также освободят и от уплаты пеней при несвоевременном внесении платы.

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