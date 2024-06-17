В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма

В Москве 55 человек с симптомами ботулизма находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации.

Всего за медицинской помощью обратился 121 человек. Все они проходят необходимые обследования не предмет заболевания и находятся под наблюдением врачей, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу продукции, которая стала причиной ботулизма в Москве. Было возбуждено уголовное дело по «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».