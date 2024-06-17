Лесной комплекс Ленобласти один из самых эффективных в России

Ленобласть уверенно входит в число лидеров России по эффективности деятельности лесного комплекса.

Работа региональных лесных ведомств по итогам 2023 года оценивалась Рослесхозом по 32 критериям, разделенным на 6 групп: охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита и воспроизводство лесов, финансово-экономическая деятельность.

По итогам 2023 года лесовосстановление в Ленобласти выполнено на площади 16453,7 га, высажено 803,5 га нового леса. По итогам пожароопасного сезона на землях лесного фонда области возникло 162 лесных пожара. Все они были ликвидированы силами лесной пожарной охраны лесничеств в день обнаружения.

За последние 5 лет отмечается значительное снижение количества лесных пожаров. Но … напомним, что в большинстве случаев, инициатором лесных возгораний являются любители пикников, рыбаки, дачники и туристы. На возникновение огня влияют непотушенные сигареты, горящие спички и костры, оставленные без присмотра. Также причиной пожара в лесу могут стать электрические разряды во время грозы, самовозгорания торфяного настила и сельскохозяйственное сжигание сухой прошлогодней травы в период жары.

Бороться с лесным пожаром в одиночку нельзя. Первым делом, увидев возгорание в лесной местности, следует немедленно позвонить по телефонам «112» или «01». А затем убедиться, что вам ничего не угрожает. Желательно отойти в противоположную от дыма сторону и уйти туда, где пожар не сможет до вас добраться.