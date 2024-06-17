Врач назвал неявный признак грибковых заболеваний кишечника

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Изменение пищевых привычек может свидетельствовать о грибковом поражении ЖКТ.

На грибковые поражения кишечника могут указывать различные симптомы, самые частые из которых диарея, боли и вздутие. Однако есть и неочевидные признаки недуга. Например, изменение пищевых привычек. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Наталья Харченко.

Тяга к сладкому – признак любого нарушения микробиоты кишечника, особенно при грибковом дисбиозе. Дело в том, что патогенная микрофона, грибы в том числе, питаются простыми углеводами. Они с помощью нейромедиаторов посылают сигнал в мозг: «Хотим сладкого». Таким образом пораженная микробиота влияет на наши вкусовые пристрастия, — цитирует эксперта «Газета.ру».
Вам будет интересно
Врач назвал неявный признак грибковых заболеваний кишечника советы врача, кишечник, ЖКТ, болезни
Врач рассказала, какие опасные заболевания можно подцепить на даче
Наиболее опасные из них — столбняк, бешенство и ботулизм. Собственная дача — это не только возможность отдохнуть с друзьями и семьей...
04.06.2024 152
Автор