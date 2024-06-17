Врач назвал неявный признак грибковых заболеваний кишечника

Изменение пищевых привычек может свидетельствовать о грибковом поражении ЖКТ.

На грибковые поражения кишечника могут указывать различные симптомы, самые частые из которых диарея, боли и вздутие. Однако есть и неочевидные признаки недуга. Например, изменение пищевых привычек. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Наталья Харченко.

Тяга к сладкому – признак любого нарушения микробиоты кишечника, особенно при грибковом дисбиозе. Дело в том, что патогенная микрофона, грибы в том числе, питаются простыми углеводами. Они с помощью нейромедиаторов посылают сигнал в мозг: «Хотим сладкого». Таким образом пораженная микробиота влияет на наши вкусовые пристрастия, — цитирует эксперта «Газета.ру».