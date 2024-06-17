«Ларгус» влетел в прицеп припаркованного грузовика в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: МВД по Петербургу и Ленобласти/ Телеграм

Водитель универсала погиб на месте ДТП.

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии на Суздальском проспекте в Петербурге в ночь на 17 июня. По имеющимся данным, автомобиль «Лада Ларгус» врезался в прицеп припаркованного грузовика. От полученных травм водитель универсала скончался на месте происшествия.

На месте сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 33-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус» не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный у обочины проезжей части грузовик, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.
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