«Ларгус» влетел в прицеп припаркованного грузовика в Петербурге

Водитель универсала погиб на месте ДТП.

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии на Суздальском проспекте в Петербурге в ночь на 17 июня. По имеющимся данным, автомобиль «Лада Ларгус» врезался в прицеп припаркованного грузовика. От полученных травм водитель универсала скончался на месте происшествия.

На месте сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 33-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус» не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный у обочины проезжей части грузовик, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.