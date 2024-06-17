Россиянам назвали один из лучших курортов для бюджетного отпуска в этом году

Автор: Анастасия Щербакова
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Одно из лучших мест, чтобы отдохнуть и при этом сэкономить, — Крым, считают в Альянсе туристических агентств.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян советует россиянам, желающим сэкономить на отпуске, отправляться в Крым. Стоимость отдыха на полуострове заметно дешевле, чем на других курортах черноморского побережья.

Если в Сочи отель будет стоить 10 тысяч рублей в сутки, то в Крыму – 6 тысяч. Это номер на двоих, например, с завтраками, — рассказал Мкртчян порталу «М24».

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13.06.2024 222
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