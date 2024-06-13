Недавно Роспотребнадзор выложил информацию о водоёмах Ленобласти и Северной столицы, где купание безопасно для здоровья граждан. Многих рекомендуемые ограничения не останавливают в желании окунуться в иных местах, не прошедших проверку ведомства. Рассказываем, к каким последствиям это может привести.

Как проходит ежегодное тестирование водных объектов?

Каждый год на сайте Роспотребнадзора появляется информация о безопасных для купания водоёмах. Для обновления списка перед купальным сезоном проводится ряд мероприятий, в числе которых и лабораторные исследования, позволяющие оценить возможные риски для здоровья людей. Первые действия по изучению конкретного водного объекта начинаются в апреле-мае. Затем они повторяются на протяжении всего летнего периода каждые две недели. Так формируются многолетние данные по всем водоёмам страны.

Какие водоемы наглядно показывают опасность купания?

В случае, если вы по каким-то причинам не можете ознакомиться со списком безопасных мест для купания от Роспотребнадзора, то есть внешние признаки, сразу позволяющие оценить разумность идеи. Не стоит лезть в воду, если:

в водоёме плавают утки, гуси и кружат чайки. Пернатым свойственно сбрасывать в воду личинки, которые могут стать причиной серьезных заболеваний;

вода на объекте цветёт, а возле берега много водорослей. В таком водоёме созданы все условия для обитания промежуточных видов паразитов, например, ;

в близи предполагаемого места для купания располагаются сельскохозяйственные угодья или свалка. В этом случае вместе с дождевыми стоками в него попадают различные биогенные загрязнители, которые являются возбудителями кишечных инфекционных и паразитарных болезней;

возле находится промышленное предприятие или автомагистраль. Также с дождем есть вероятность попадания в водоём частиц тяжелых металлов, обладающих токсическими свойствами для человеческого организма.

Какие болезни чаще всего можно подхватить, купаясь в неположенных местах?

По мнению дерматовенеролога Дениса Барбинова, отдых на подобных водоёмах может спровоцировать:

холеру;

брюшной тиф;

энтеровирусную и ротавирусную инфекции;

дизентерию;

сальмонеллез;

вирусный гепатит А.

Главное правило – ни в коем случае не глотать воду и обходить стороной многолюдные места купания.

Есть также опасность заразиться церкариозом, или зудом купальщиков. Заболевание вызывают церкарии — личинки гельминтов, а переносят его водоплавающие птицы, например, утки. Личинки могут проникнуть в человека через кожный покров.

«Это паразиты уток или лебедей. Тут не имеет значения. Цикл такой: улитки, в них промежуточная стадия развития, потом вылезает из улитки личинка, которая активно плавает, находит утку и через лапку, протыкая кожу, лезет в кровь утки или лебедя. Если попадается человек, ей все равно, она влезает в человека, но только если в утке личинка потом развивается до червяка, то в человеке этого не может быть, потому что человек не похож на утку», — пояснил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Владимир Сергиев изданию «Звезда»

Личинки, попадая внутрь человека, в итоге погибают, но из-за этого на коже появляются воспаление и зуд. Такие неприятные последствия чаще всего встречаются в водоёмах с травянистой растительностью, где часто кучкуются пернатые.