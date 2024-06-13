Недавно Роспотребнадзор выложил информацию о водоёмах Ленобласти и Северной столицы, где купание безопасно для здоровья граждан. Многих рекомендуемые ограничения не останавливают в желании окунуться в иных местах, не прошедших проверку ведомства. Рассказываем, к каким последствиям это может привести.
Как проходит ежегодное тестирование водных объектов?
Каждый год на сайте Роспотребнадзора появляется информация о безопасных для купания водоёмах. Для обновления списка перед купальным сезоном проводится ряд мероприятий, в числе которых и лабораторные исследования, позволяющие оценить возможные риски для здоровья людей. Первые действия по изучению конкретного водного объекта начинаются в апреле-мае. Затем они повторяются на протяжении всего летнего периода каждые две недели. Так формируются многолетние данные по всем водоёмам страны.
Какие водоемы наглядно показывают опасность купания?
В случае, если вы по каким-то причинам не можете ознакомиться со списком безопасных мест для купания от Роспотребнадзора, то есть внешние признаки, сразу позволяющие оценить разумность идеи. Не стоит лезть в воду, если:
- в водоёме плавают утки, гуси и кружат чайки. Пернатым свойственно сбрасывать в воду личинки, которые могут стать причиной серьезных заболеваний;
- вода на объекте цветёт, а возле берега много водорослей. В таком водоёме созданы все условия для обитания промежуточных видов паразитов, например, ;
- в близи предполагаемого места для купания располагаются сельскохозяйственные угодья или свалка. В этом случае вместе с дождевыми стоками в него попадают различные биогенные загрязнители, которые являются возбудителями кишечных инфекционных и паразитарных болезней;
- возле находится промышленное предприятие или автомагистраль. Также с дождем есть вероятность попадания в водоём частиц тяжелых металлов, обладающих токсическими свойствами для человеческого организма.
Какие болезни чаще всего можно подхватить, купаясь в неположенных местах?
По мнению дерматовенеролога Дениса Барбинова, отдых на подобных водоёмах может спровоцировать:
- холеру;
- брюшной тиф;
- энтеровирусную и ротавирусную инфекции;
- дизентерию;
- сальмонеллез;
- вирусный гепатит А.
Есть также опасность заразиться церкариозом, или зудом купальщиков. Заболевание вызывают церкарии — личинки гельминтов, а переносят его водоплавающие птицы, например, утки. Личинки могут проникнуть в человека через кожный покров.
Личинки, попадая внутрь человека, в итоге погибают, но из-за этого на коже появляются воспаление и зуд. Такие неприятные последствия чаще всего встречаются в водоёмах с травянистой растительностью, где часто кучкуются пернатые.