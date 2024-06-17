Фанаты из Сербии скандировали имя Путина перед футбольным матчем в Германии

Также болельщики поднимали российские флаги.
Фанаты из Сербии выразили поддержку России перед футбольным матчем в рамках 17-го розыгрыша чемпионата Европы.
В соцсетях распространяется видео, на котором болельщики скандируют имя президента РФ Владимира Путина, а также размахивают российским триколором, сообщает Russian Today. Местная полиция при этом не стала разгонять фанатов, наблюдая за происходящим в сторонке.
Вам будет интересно
Немецкая полиция на чемпионате Европы по футболу 2024 года будет более лояльна к тем английским фанатам, которые предпочтут наркотики алкоголю. Об...
15.06.2024 101