Фанаты из Сербии скандировали имя Путина перед футбольным матчем в Германии

Автор: Анастасия Щербакова
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Также болельщики поднимали  российские флаги.

Фанаты из Сербии выразили поддержку России перед футбольным матчем в рамках 17-го розыгрыша чемпионата Европы.

В соцсетях распространяется видео, на котором болельщики скандируют имя президента РФ Владимира Путина, а также размахивают российским триколором, сообщает Russian Today. Местная полиция при этом не стала разгонять фанатов, наблюдая за происходящим в сторонке.

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