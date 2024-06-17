В Ленобласти выделили дополнительные земли под программу «Ленинградский гектар»

В Бокситогорском, Сланцевском и Подпорожском районах доступны 125 земельных участков.
47-й регион расширил программу «Ленинградский гектар», выделив дополнительные земельные участки. В опубликованном постановлении содержится информация о 125 участках в Бокситогорском, Сланцевском и Подпорожском районах, которые местные жители могут получить бесплатно.
Отметим, земельный надел в рамках региональной программы выдается по итогам конкурса. Победителям также предоставляется субсидия на развитие хозяйства в размере трех миллионов рублей.
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