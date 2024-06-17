Путин отправил в отставку ряд чиновников Минобороны

Автор: Анастасия Щербакова
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Также президент подписал указы о новых назначениях.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ об отставке Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова от должностей заместителей министра обороны РФ.

Первым замминистра обороны глава государства назначил Леонида Горнина, а заместителями министра обороны — Анну Цивилеву и Павла Фрадкова и Олега Савельева.

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13.05.2024 238
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