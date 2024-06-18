В России хотят ввести штрафы за продажу энергетиков детям

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму.
В России могут установить штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Законопроект уже готов и скоро будет внесен в Госдуму, заявил депутат Бийсултан Хамзаев.
Пи этом ответственность должна быть введена не только в отношении продавцов, но владельцев торговых точек, где отпускаются энергетики детям.
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