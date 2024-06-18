Конор Макгрегор находится в рехабе — СМИ

Экс-боец UFC утверждает, что Макгрегор проходит лечение после злоупотребления психоактивными веществами.
Бывший боец UFC Чейл Соннен опроверг сообщения СМИ о том, что Конор Макгрегор снялся с боя 14 июня из-за травмы. На самом деле ирландец находится в рехабе.
Макгрегор не травмирован. Он находится в центре реабилитации от злоупотребления психоактивными веществами, включая алкоголь, — заявил Соннен в подкасте ESPN.
Вам будет интересно
Также болельщики поднимали российские флаги. Фанаты из Сербии выразили поддержку России перед футбольным матчем в рамках 17-го розыгрыша чемпионата Европы. В соцсетях...
17.06.2024 84