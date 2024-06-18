Конор Макгрегор находится в рехабе — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Экс-боец UFC утверждает, что Макгрегор проходит лечение после злоупотребления психоактивными веществами.

Бывший боец UFC Чейл Соннен опроверг сообщения СМИ о том, что Конор Макгрегор снялся с боя 14 июня из-за травмы. На самом деле ирландец находится в рехабе.

Макгрегор не травмирован. Он находится в центре реабилитации от злоупотребления психоактивными веществами, включая алкоголь, — заявил Соннен в подкасте ESPN
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