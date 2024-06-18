Особенно опасна домашняя консервация.

Возбудитель ботулизма чаще всего встречается в продуктах с высоким содержанием крахмала и белка. Например, в мясе и бобовых. Также Clostridium botulinum могут присутствовать в колбасных изделиях, но самый большой риск представляет консервированные овощи и грибы.

Как объяснили эксперты Роскачества, возбудители ботулизма присутствуют в земле. При недостаточной термической обработке (ниже 120 градусов) бактерии остаются на продуктах питания. При этом низкое содержание кислорода в консервах — идельная среда для размножения Clostridium botulinum.