Контрактник из Подпорожского района погиб в зоне СВО

В ходе СВО погиб младший сержант из Подпорожского района Ленобласти Юрий Исламов.
Он служил в Вооруженных Силах РФ по контракту и являлся командиром минометного взвода отряда 41 мотострелкового полка.
Церемония прощания с бойцом состоится 20 июня в 11:00 в Храме Преображения Господня в деревне Пидьма. Похоронен он будет на гражданском кладбище.
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