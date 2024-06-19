Контрактник из Подпорожского района погиб в зоне СВО

Автор: Гузель Галимова
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В ходе СВО погиб младший сержант из Подпорожского района Ленобласти Юрий Исламов.

Он служил в Вооруженных Силах РФ по контракту и являлся командиром минометного взвода отряда 41 мотострелкового полка.

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Фото: администрация Подпорожского района

Церемония прощания с бойцом состоится 20 июня в 11:00 в Храме Преображения Господня в деревне Пидьма. Похоронен он будет на гражданском кладбище.

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18.06.2024 36
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