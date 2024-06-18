В Ленобласти гарантируется 65 мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей

Вчера, 17 июня, на заседании постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям ЗакСобрания области депутаты рекомендовали к принятию в первом чтении изменения в статью 24 областного закона «О дополнительных социальных гарантиях и стандартах».

Как объяснили в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, изменения вносят в текст закона норму, гарантирующую социальную поддержку участников специальной военной операции и их близких.

В современных условиях одним из основных направлений государственной социальной поддержки, оказываемой на территории Ленинградской области, является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

Для обеспечения максимальной оперативности при учреждении и последующей корректировке большинство мер социальной и иной поддержки оказывается в рамках правового регулирования, осуществляемого на уровне постановлений Правительства Ленинградской области.

Принятие предложенного законопроекта позволит на уровне областного закона закрепить, что лицам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, а также членам их семей гарантируется государственная социальная поддержка.

Участники заседания отметили, что данная форма лишь зафиксирует фактическую ситуацию в Ленобласти, где уже разработано и гарантированно предоставляется 65 мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей: от денежных выплат и земельных сертификатов до компенсаций на оплату ЖКХ и детского сада.

Законопроект на заседании комиссии было рекомендовано принять в первом чтении.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.