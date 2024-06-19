Иностранца с револьвером разоружили возле ТЦ во Всеволожске

В экстренные службы 18 июня около 17:20 сообщили о мужчине с револьвером возле торгового центра на улице Александровской во Всеволожске.

Через несколько минут после звонка патрульные задержали 36-летнего гражданина Таджикистана. Очевидцы рассказали, что пистолет он достал после ссоры на улице.

У иностранца изъят сигнальный револьвер и семь патронов. За нарушение миграционного законодательства мужчина помещен в спецприемник. Оружие изъято и направлено на экспертизу.