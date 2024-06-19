Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о домогательствах мигранта к ребенку в Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Председатель СК РФ запросил доклад о ходе уголовного дела.

Расследование уголовного дела в отношении иностранца, домогавшегося к 10-летней девочке во Всеволожском районе Ленобласти, стоит на контроле центрального аппарата СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин уже запросил доклад.

Главой ведомства затребован доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту совершения противоправных действий в отношении малолетней девочки в Ленинградской области, — указано в сообщении ведомства.
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19.06.2024 49
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