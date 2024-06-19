Приемная кампания в вузах Ленобласти начнется с 20 июня

Прием документов высшие учебные заведения будут осуществлять до конца июля.
Вузы Ленинградской области начнут приемную кампанию с 20 июня. Прием документов в высших учебных заведениях будет осуществляться до 25 июля, в колледжах — до 15 августа.
Зампредседателя комитета общего и профессионального образования региона Владимир Колыхматов напомнил, что абитуриенты могут подать документы для поступления тремя способами:
♦ лично в приемной комиссии;
♦ заказным письмом через почту;
♦ через портал «Госуслуги».
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