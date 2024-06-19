Приемная кампания в вузах Ленобласти начнется с 20 июня

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Прием документов высшие учебные заведения будут осуществлять до конца июля. 

Вузы Ленинградской области начнут приемную кампанию с 20 июня. Прием документов в высших учебных заведениях будет осуществляться до 25 июля, в колледжах — до 15 августа.

Зампредседателя комитета общего и профессионального образования региона Владимир Колыхматов напомнил, что абитуриенты могут подать документы для поступления тремя способами:

♦ лично в приемной комиссии;

♦ заказным письмом через почту;

♦ через портал «Госуслуги».

Вам будет интересно
Приемная кампания в вузах Ленобласти начнется с 20 июня приемная кампания, Ленобласть, вуз
Российский университет попал в топ-100 лучших вузов мира
МГУ попал в зарубежный рейтинг в восьмой раз. Московский государственный университет включен в рейтинг лучших вузов мира. Среди 100 ведущих учебных...
05.06.2024 141
Автор